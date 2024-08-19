Нещодавно опублікований трейлер ремейку Silent Hill 2 триває 3 хвилини 31 секунду і пропонує поглиблений погляд на сюжет гри, битви з жахливими монстрами та різноманітні локації в межах Silent Hill, інформує Games 24. Гра, розроблена на рушії Unreal Engine 5, обіцяє осучаснити класичний горрор.

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Трохи про гру

У ремейку Silent Hill 2 гравці знову стануть свідками історії Джеймса Сандерленда в якій він отримує листа від своєї померлої дружини, що змушує його глибоко зануритися у моторошні таємниці містечка Сайлент Гілл та власні спогади.

Ремейк покликаний передати суть оригінальної гри, водночас нові елементи та можливості повинні покращити ігровий досвід.

Довідка! Оригінальна Silent Hill 2, випущена у 2001 році, має велику популярність серед геймерів по всьому світу. Спочатку вона була доступна на Xbox 360, PlayStation 3, Xbox, PlayStation 2 і PC. Незмінна популярність гри покладає великі надії на майбутній ремейк.

Розроблений командою Bloober Team, ремейк Silent Hill 2 матиме нові механіки та можливості кастомізації персонажів. Гравці, які зроблять попереднє замовлення на гру, отримають ексклюзивні предмети кастомізації, що додадуть додатковий рівень персоналізації в ігровий процес.