Недавно опубликованный трейлер ремейка Silent Hill 2 длится 3 минуты 31 секунду и предлагает углубленный взгляд на сюжет игры, битвы с ужасными монстрами и различные локации в пределах Silent Hill, информирует Games 24. Игра, разработана на движке Unreal Engine 5, обещает осовременить классический хоррор.

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Немного об игре

В ремейке Silent Hill 2 игроки снова станут свидетелями истории Джеймса Сандерленда в которой он получает письмо от своей умершей жены, что заставляет его глубоко погрузиться в жуткие тайны городка Сайлент Хилл и собственные воспоминания.

Ремейк призван передать суть оригинальной игры, одновременно новые элементы и возможности должны улучшить игровой опыт.

Справка! Оригинальная Silent Hill 2, выпущена в 2001 году, имеет большую популярность среди геймеров по всему миру. Изначально она была доступна на Xbox 360, PlayStation 3, Xbox, PlayStation 2 и PC. Неизменная популярность игры возлагает большие надежды на будущий ремейк.

Разработанный командой Bloober Team, ремейк Silent Hill 2 будет иметь новые механики и возможности кастомизации персонажей. Игроки, которые сделают предварительный заказ на игру, получат эксклюзивные предметы кастомизации, что добавят дополнительный уровень персонализации в игровой процесс.