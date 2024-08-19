Студія Twigames долучилася до Ukrainian Steam Festival 2024 та опублікувала демо свого проєкту.

Варте уваги Ігри можуть позбутись найбільш надокучливого елемента: що приберуть розробники

Демо Hollow Home доступне протягом обмеженого часу

З 19 по 26 серпня 2024 року користувачам платформи Steam буде доступна демо версія ізометричної наративної рольової гри Hollow Home.

У ній на гравців чекатиме українська локалізація від MK:Translations та початок історії підлітка, змушеного виживати у місті, яке шматує війна.

Розробники зазначають, що усі персонажі та історія цілком вигадані, але базуються на подіях, які стались у Маріуполі та інших українських містах, які пережили жахи російського вторгнення.

Трейлер гри – дивитися відео

Геймплей Hollow Home спирається на діалоги і розгалужені квестові лінії. У грі немає бойової системи і екранного насильства. В фокусі уваги знаходяться наслідки війни, як вона впливає на життя звичайних людей, як змінює світ навколо, – розповідає засновник Twigames Валерій Міненко.

Цікаво, що ще до свого виходу гра здобула чимало нагород, а зовсім нещодавно (15 серпня 2024 року) стала переможцем у номінації NEXT BIG THING AWARD на Indie Cup Europe’24.

Реліз проєкту заплановано на 2025 рік, а поки що кожен охочий може ознайомитися з демо та додати гру в список бажаного на її сторінці в Steam.