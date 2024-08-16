Найголовніше, що вони вам зовсім непотрібні, оскільки запустити будь-яку гру ви можете прямо з програми ігрового магазину – Epic чи Steam. Лаунчери не мають ніякого сенсу, адже кожен з них агрегує ярлики ігор від своєї студії, а не всі наявні ігри на комп'ютері. Тож вони лише займають місце у пам'яті вашого комп'ютера і змушують вас пам'ятати, яка студія випустила ту чи іншу гру і де знаходиться ярлик її запуску. До того ж часто вони здійснюють самостійний вихід із системи і вам доводиться пам'ятати й щоразу вводити пароль, щоб просто пограти в гру. Це неймовірно дратує! Але схоже, скоро це зміниться.

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Прощавайте, лаунчери

Після нещодавнього оновлення Civilization VI більше не потребує запуску за допомогою лаунчера 2K Games. Її майбутнє продовження також не змушуватиме гравців використовувати сторонні лаунчери. Це лише останній приклад нової позитивної тенденції. Принаймні для ігор, що розповсюджуються через Steam.

У липні гра Kerbal Space Program тихо отримала оновлення, яке видалило вимогу запускати лаунчер, який прив'язали до проєкту через кілька років після його релізу.

Тим часом у травні EA оголосила, що It Takes Two, відзначена нагородами кооперативна гра для платформи, також відмовилася від запуску EA Games. Це спростило гру на Steam Deck.

У липні EA також підтвердила, що жовтнева Dragon Age: The Veilguard також не вимагатиме від гравців завантажувати та встановлювати сторонні додатки.

Хоча наразі кількість компаній, які відмовляються від лаунчерів у своїх проєктах, поки що невелика, цей тренд, імовірно, згодом підхоплять і інші розробники. Але навряд чи можна очікувати, що вони оновлять всі свої старі ігри, щоб вони не вимагали сторонніх програм. Хіба що найпопулярніші, у які досі грає велика кількість людей.