Самое главное, что они вам совсем не нужны, поскольку запустить любую игру вы можете прямо из программы игрового магазина – Epic или Steam. Лаунчеры не имеют никакого смысла, ведь каждый из них агрегирует ярлыки игр от своей студии, а не все имеющиеся игры на компьютере. Поэтому они только занимают место в памяти вашего компьютера и заставляют вас помнить, какая студия выпустила ту или иную игру и где находится ярлык ее запуска. К тому же часто они осуществляют самостоятельный выход из системы и вам приходится помнить и каждый раз вводить пароль, чтобы просто поиграть в игру. Это невероятно раздражает! Но похоже, скоро это изменится.

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Прощайте, лаунчеры

После недавнего обновления Civilization VI больше не требует запуска с помощью лаунчера 2K Games. Ее будущее продолжение также не будет заставлять игроков использовать сторонние лаунчеры. Это лишь последний пример новой положительной тенденции. По крайней мере для игр, распространяемых через Steam.

В июле игра Kerbal Space Program тихо получила обновление, которое удалило требование запускать лаунчер, который привязали к проекту через несколько лет после его релиза.

Тем временем в мае EA объявила, что It Takes Two, отмеченная наградами кооперативная игра для платформы, также отказалась от запуска EA Games. Это упростило игру на Steam Deck.

В июле EA также подтвердила, что октябрьская Dragon Age: The Veilguard также не будет требовать от игроков загружать и устанавливать сторонние приложения.

Хотя пока количество компаний, которые отказываются от лаунчеров в своих проектах, пока небольшое, этот тренд, вероятно, со временем подхватят и другие разработчики. Но вряд ли можно ожидать, что они обновят все свои старые игры, чтобы они не требовали сторонних программ. Разве что самые популярные, в которые до сих пор играет большое количество людей.