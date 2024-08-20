Одна з найбільш недооцінених відеоігор Rockstar може отримати оновлену версію

У мережі з'явилася інформація, яка дає привід стверджувати, що одна із забутих відеоігор Rockstar невдовзі може отримати оновлену версію для сучасних консолей.

Коли пересічний геймер чує Rockstar – у голові виникають GTA та Red Dead Redemption. Але олдскульні фанати віртуальних розваг пам'ятають такий проєкт як Bully – незаслужено забутий діамант у портфоліо іменитої студії.

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Похуліганити у Булворті можна буде в новій якості?

Bully – це така собі "шкільна" версія GTA, яка свого часу вельми прийшлася до смаку критикам та гравцям, але мала деякі проблеми зі сприйняттям з боку людей далеких від ігрової культури.

Згідно з нещодавно опублікованими нормативними документами, Bully може повернутися на геймерські екрани.

У деяких країнах гра мала назву Canis Canem Edit.

Випущена для PS2 у 2006 році, за два роки забавка отримала покращену версію під назвою Scholarship Edition, яка вийшла на Wii, Xbox 360 та ПК. Врешті у 2016 році гра з'явилася навіть в iOS App Store та Google Play Store.

Трейлер проєкту – дивитися відео

Тепер же на горизонті може бути ще одне видання гри, оскільки Bully отримала кілька нових вікових класифікацій у Тайвані. Йдеться про версії гри для PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.

Хоча поява цих рейтингів справді може означати, що Rockstar працює над осучасненням гри, на жаль для фанатів, це не єдине можливе пояснення.

Річ у тому, що нещодавно компанія додала Bully до своєї передплати GTA+, яка доступна на перелічених консолях. Цей крок міг викликати необхідність оновити вікову класифікацію гри.

При цьому, хочеться все ж сподіватися, що ми побачимо оновлену версію проєкту, яка стане аперитивом перед сиквелом, якого так потребує ігрова індустрія.