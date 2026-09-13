Культова стратегія змінює жанр – анонсовано шутер у відкритому світі StarCraft

Blizzard офіційно підтвердила розробку нової гри у всесвіті StarCraft. Легендарна франшиза повертається після тривалої паузи, проте цього разу розробники кардинально змінили жанр.

На BlizzCon 2026 відбулася справжня сенсація: було анонсовано повернення серії StarCraft, яка перетвориться на масштабний шутер у відкритому світі, інформує 24 Канал.

Несподіваний поворот для культової серії

Представники Blizzard провели масштабну презентацію під час відкриття виставки BlizzCon 2026, де офіційно показали перший кінематографічний трейлер проєкту, чутки про який ширилися мережею ось вже кілька років та посилися в січні.

Команду творців очолив Ден Гей, відомий роботою над серією шутерів Far Cry.

Нова гра отримала лаконічну назву StarCraft, а її реліз розробники запланували на 2030 рік для консолей Xbox та ПК.

Трейлер гри: дивіться відео

Оригінальна StarCraft вийшла ще у 1998 році та стала справжнім піонером серед науково-фантастичних стратегій у реальному часі (RTS). У 2010 році студія випустила StarCraft 2, до якої згодом створили серію доповнень.

Фінальним великим релізом для франшизи стало доповнення Legacy of the Void у 2015 році, після чого у 2017 році автори видали StarCraft Remastered. Останнє сюжетне доповнення Nova Covert Ops з'явилося у 2016 році, а в 2020 році компанія повністю припинила створення нового платного контенту для другої частини. Відтоді серія перебувала у тривалому анабіозі.

Повернення StarCraft у форматі екшену у відкритому світі знаменує початок нової ери для всієї франшизи.

Хоча показаний кінематографічний трейлер демонструє жорстокість бійців Домініону, ігровий процес поки тримають у таємниці. Попри те, що шанувальникам доведеться чекати до 2030 року, цей крок Blizzard здатний знову перетворити StarCraft на один з головних стовпів сучасної ігрової індустрії.