У якому вигляді повернеться StarCraft?

Blizzard Entertainment, за даними кількох авторитетних джерел, працює над новою грою у всесвіті StarCraft. Проєкт можуть офіційно представити на BlizzCon 2026, який запланований на 12 – 13 вересня 2026 року. За інформацією журналіста Джеза Кордена, саме StarCraft має стати головним анонсом події поряд із майбутніми оновленнями World of Warcraft і розширенням Lord of Hatred для Diablo IV, повідомляє 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Перші підтвердження того, що Blizzard знову взялася за StarCraft, з’явилися ще минулого року. Про це написав журналіст і інсайдер Джейсон Шраєр у своїй книзі "Play Nice The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment". У ній він зазначив, що компанія працює над новою грою у відомому науково-фантастичному всесвіті, а розробку очолює Ден Хей – колишній керівник команди Far Cry в Ubisoft.

За новими витоками інформації, майбутній проєкт не буде класичною стратегією в реальному часі. Йдеться про шутер від третьої особи, який за стилістикою та подачею нагадує Warhammer 40 000 Space Marine. Корден стверджує, що бачив ранні матеріали гри, і вони справили позитивне враження.

Водночас у Microsoft і Blizzard нібито розглядають можливість повернення StarCraft і в форматі RTS у перспективі, але це питання майбутніх років, пише EGW.NEWS.

Це ж було вже

Спроби створити шутер у всесвіті StarCraft для Blizzard не є чимось новим:

Ще у 2002 році компанія анонсувала StarCraft Ghost – тактичну стелс-гру, яка так і не дійшла до релізу. Проєкт тривалий час перебував у підвішеному стані, а у 2014 році його остаточно скасували.

Пізніше Blizzard працювала над іншим шутером – StarCraft Ares, але й він був закритий.

За інформацією з книги Шраєра, керівництво Activision залишилося незадоволеним тим, що гра нагадувала Battlefield, який всередині компанії вважали слабшим за Call of Duty.

На тлі цих невдач новий проєкт виглядає як ще одна спроба оживити бренд, який не отримував повноцінних нових ігор із 2010 року, коли вийшла StarCraft II. Останнім релізом у франшизі стала StarCraft Remastered у 2017 році, що було лише оновленням класики, а не новим кроком уперед.

Назва, дата чи коментарі?

Наразі гра не має офіційної назви, дати виходу чи підтвердженого жанру від самої Blizzard. Компанія та Microsoft утримуються від коментарів, тож усю інформацію варто сприймати обережно.

Водночас кількість незалежних джерел, які говорять про один і той самий проєкт, свідчить про те, що StarCraft справді отримав шанс на нове життя.