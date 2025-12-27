Stardew Valley раптом стала доступною на Nintendo Switch 2 з безплатним оновленням

Популярний симулятор життя на фермі Stardew Valley офіційно вийшов на Nintendo Switch 2. Раніше гравці могли запускати проєкт на цій платформі лише завдяки системі зворотної сумісності, використовуючи звичайну версію для консолі попереднього покоління.

Головною перевагою для відданих фанатів стало те, що перехід на оновлене видання буде абсолютно безплатним для власників оригінальної гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

Які зміни та особливості отримала версія для нової консолі?

Повноцінний реліз Stardew Valley для Nintendo Switch 2 відбувся 26 грудня 2025 року. Для нових користувачів вартість симулятора становить 15 доларів США, проте ті, хто вже придбав гру для першого покоління Switch, отримають її автоматично.

З погляду візуального оформлення та ігрових механік нова версія майже повністю повторює оригінал, але розробники впровадили кілька технічних покращень.

Серед нововведень з'явилася підтримка мишки, що може змінити підхід до керування у грі.

Також значного розширення зазнали багатокористувацькі режими: локальний кооператив тепер дозволяє об’єднатися чотирьом гравцям, а мережеві сесії підтримують участь до восьми осіб одночасно.

Це робить спільне ведення господарства на фермі ще масштабнішим та зручнішим для великих компаній.

Анонсували версію гри для Nintendo Switch 2 ще під час Nintendo Direct у вересні, однак точної дати виходу гри не зазначали.

Трейлер Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition – дивіться відео:

Що відомо про Stardew Valley?

Історія Stardew Valley розпочалася у 2012 році, коли Ерік Бароні, відомий сьогодні під псевдонімом ConcernedApe, вирішив створити власний ігровий проєкт. Маючи диплом з інформатики, він спочатку планував лише вдосконалити навички програмування на C# для свого резюме, оскільки після навчання мав труднощі з пошуком роботи.

Основним натхненням стала його дитяча любов до серії Harvest Moon, яка на той момент, на думку розробника, перебувала в занепаді, розповідає видання GQ.

Бароні обрав шлях повного соло-девелопменту, взявши на себе всі ролі: від написання коду та сценарію до створення піксельної графіки та музичного супроводу. Цей виснажливий процес тривав чотири з половиною роки, протягом яких Ерік працював у середньому по 10 годин на день без вихідних.

Весь цей час його фінансово та морально підтримувала дівчина Ембер Гейгеман, яка працювала на двох роботах, тоді як сам Ерік підробляв лише вечірнім білетером у театрі Paramount.