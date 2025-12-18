Творець Stardew Valley натякнув на масштабне оновлення, яке принесе в гру багато нового

Розробник популярного симулятора ферми поділився першими подробицями майбутнього оновлення. Хоча попередній апдейт був рекордним за обсягом, автор гри не планує зменшувати оберти.

Гравцям варто готуватися до суттєвого розширення соціальних можливостей та нових локацій для ведення господарства, проте робота над змінами ще триває, розповідає 24 Канал з посиланням на заяву ConcernedApe в X.

Що відомо про патч 1.7?

Інформація про підготовку версії 1.7 для Stardew Valley з'явилася ще влітку в дописі розробника в X, але конкретних деталей досі бракувало.

Ерік Барон (ConcernedApe), під час анонсу не уточнював обсяги робіт, тож спільнота лише будувала здогадки. Очікування фанатів були високими, адже попереднє оновлення 1.6, яке вийшло минулої весни, стало наймасштабнішим за всю історію існування проєкту.

Майбутній апдейт також не обмежиться дрібними виправленнями. Відповідаючи на запитання шанувальника, Барон дав зрозуміти, що плани на версію 1.7 досить амбітні.

Розробник зазначив, що оновлення додасть більше контенту, пов'язаного з персонажами та соціальними взаємодіями. Крім того, за традицією буде впроваджено новий тип ферми. Автор також згадав про купу інших нововведень, але відмовився розкривати всі карти завчасно.

Щодо термінів релізу, то очікувати на швидкий вихід патчу не варто. Ще у вересні Барон зазначав, що до цієї події мине певний час. Існує ймовірність, що оновлення з'явиться вже після виходу його наступного проєкту – симулятора кондитерської Haunted Chocolatier.

Ця гра, анонсована у 2021 році, залишається пріоритетом для Еріка. Втім, робота над Stardew Valley не заважає новинці, оскільки з підтримкою вже випущеного хіта допомагає окрема команда.

Феномен Stardew Valley: як інді-грі вдалося підкорити світ?

Stardew Valley – це еталонний симулятор життя та фермерства, натхненний класичною серією Harvest Moon. Гра вперше вийшла на ПК 26 лютого 2016 року, як зазначається у Steam.

Згодом вона стала доступною на всіх актуальних платформах, включаючи консолі PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а також мобільні пристрої на iOS та Android. За майже дев'ять років загальний наклад проданих копій перетнув позначку в 41 мільйон.

Сюжет гри починається з того, що головний герой тікає від гнітючої офісної роботи, отримавши у спадок занедбану дідову ферму.

Унікальність проєкту полягає в історії його створення: Ерік Барон розробляв гру самотужки протягом чотирьох років, власноруч створюючи код, піксельну графіку, музику та сценарій. Це надало Stardew Valley особливої цілісності та "душі", яку рідко можна зустріти у комерційних продуктах великих студій.

Популярність гри базується на кількох ключових факторах: