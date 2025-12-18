Создатель Stardew Valley намекнул на масштабное обновление, которое принесет в игру много нового

Разработчик популярного симулятора фермы поделился первыми подробностями предстоящего обновления. Хотя предыдущий апдейт был рекордным по объему, автор игры не планирует сбавлять обороты.

Игрокам стоит готовиться к существенному расширению социальных возможностей и новых локаций для ведения хозяйства, однако работа над изменениями еще продолжается, рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление ConcernedApe в X.

Что известно о патче 1.7?

Информация о подготовке версии 1.7 для Stardew Valley появилась еще летом в заметке разработчика в X, но конкретных деталей до сих пор не хватало.

Эрик Барон (ConcernedApe), во время анонса не уточнял объемы работ, поэтому сообщество только строило догадки. Ожидания фанатов были высокими, ведь предыдущее обновление 1.6, которое вышло прошлой весной, стало самым масштабным за всю историю существования проекта.

Будущий апдейт также не ограничится мелкими исправлениями. Отвечая на вопрос поклонника, Барон дал понять, что планы на версию 1.7 достаточно амбициозные.

Разработчик отметил, что обновление добавит больше контента, связанного с персонажами и социальными взаимодействиями. Кроме того, по традиции будет внедрен новый тип фермы. Автор также упомянул о куче других нововведений, но отказался раскрывать все карты заранее.

Относительно сроков релиза, то ожидать скорого выхода патча не стоит. Еще в сентябре Барон отмечал, что до этого события пройдет определенное время. Существует вероятность, что обновление появится уже после выхода его следующего проекта – симулятора кондитерской Haunted Chocolatier.

Эта игра, анонсирована в 2021 году, остается приоритетом для Эрика. Впрочем, работа над Stardew Valley не мешает новинке, поскольку с поддержкой уже выпущенного хита помогает отдельная команда.

Феномен Stardew Valley: как инди-игре удалось покорить мир?

Stardew Valley – это эталонный симулятор жизни и фермерства, вдохновленный классической серией Harvest Moon. Игра впервые вышла на ПК 26 февраля 2016 года, как отмечается в Steam.

Впоследствии она стала доступной на всех актуальных платформах, включая консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также мобильные устройства на iOS и Android. За почти девять лет общий тираж проданных копий пересек отметку в 41 миллион.

Сюжет игры начинается с того, что главный герой убегает от удручающей офисной работы, получив в наследство заброшенную дедову ферму.

Уникальность проекта заключается в истории его создания: Эрик Барон разрабатывал игру самостоятельно в течение четырех лет, собственноручно создавая код, пиксельную графику, музыку и сценарий. Это придало Stardew Valley особой целостности и "души", которую редко можно встретить в коммерческих продуктах крупных студий.

Популярность игры базируется на нескольких ключевых факторах: