Этот результат был получен почти через три года после выхода проекта на рынок, при этом игра продолжает привлекать новую аудиторию благодаря доступности на многих платформах. О своем успехе разработчики отчитались на странице Hogwarts Legacy в X, рассказывает 24 Канал.

Представители студии Avalanche Software обнародовали обновленную статистику, согласно которой продажи фэнтезийного экшена с открытым миром составили 40 миллионов копий. Команда выразила благодарность всем фанатам за их поддержку и интерес к проекту.

Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 17 декабря, 2025 г

О чем Hogwarts Legacy?

Сюжет игры предлагает пользователям окунуться в мир, знакомый по книгам о Гарри Поттере. Главным героем выступает студент, который владеет ключом к древней тайне, угрожающей уничтожением всему магическому миру.

Протагонисту придется искать надежных союзников, бороться с темными силами и решать судьбу волшебной вселенной.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся в феврале 2023 года на персональных компьютерах (в сервисах Steam и EGS), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Впоследствии проект адаптировали для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2.

Динамика продаж остается высокой: еще в ноябре прошлого года издание Variety, опираясь на данные Warner Bros., сообщало о 30 миллионах реализованных экземпляров.

Сейчас базовую версию игры можно получить бесплатно через магазин Epic Games Store. Акционное предложение действует ограниченное время и завершится 18 декабря в 18:00 по киевскому времени.