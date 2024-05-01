У Stardew Valley знайшли кумедну великодку на Губку Боба, таємно додану в останньому оновленні

Останній патч для симулятора ферми Stardew Valley неабияк потішить шанувальників мультсеріалу Губка Боб Квадратні Штани, адже він секретно додав у гру дуже кмітливу та кумедну великодку.

Велике оновлення Stardew Valley під маркуванням 1.6.4 з'явилося ще 18 квітня, однак геймери й дотепер розгадують його секрети.

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Користувачка Reddit під ніком Emma_JM поділилася на платформі своєю свіжою знахідкою, яка дуже розвеселила спільноту.

Одним з улюблених предметів декору власного помешкання серед фанатів гри є акваріуми. Окрім підбору рибок для нього, геймери також можуть обирати прикраси – водорості, замки й таке інше.

Як виявилося, в останньому патчі серед предметів, якими можна прикрасити акваріум неочікувано з'явився ананас.

Довго думати не довелося і фанати проєкту швидко дійшли згоди, що це очевидна, хоча при цьому дуже дотепна, великодка на відомого мультиплікаційного героя – Губку Боба.

Нова прикраса для акваріумів у Stardew Valley / Фото з Reddit

Якщо ви раптом якимось чином нічого не знаєте про цей культовий мультсеріал, то його головний герой – Губка Боб Квадратні Штани, проживає на дні океану в будиночку у формі ананаса.

Геймери залишилися в захваті від такого кмітливого посилання та навіть виявили бажання аби в грі з'явилися будиночки й інших відомих персонажів, аби в Stardew Valley була можливість створити власний Бікіні Боттом (вигадане містечко в якому проходять події мультика – ред.) в акваріумі.