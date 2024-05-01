Большое обновление Stardew Valley под маркировкой 1.6.4 появилось еще 18 апреля, однако геймеры до сих пор разгадывают его секреты.

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Пользовательница Reddit под ником Emma_JM поделилась на платформе своей свежей находкой, которая очень развеселила сообщество.

Одним из любимых предметов декора собственного дома среди фанатов игры являются аквариумы. Кроме подбора рыбок для него, геймеры также могут выбирать украшения – водоросли, замки и так далее.

Как оказалось, в последнем патче среди предметов, которыми можно украсить аквариум неожиданно появился ананас.

Долго думать не пришлось и фанаты проекта быстро пришли к согласию, что это очевидная, хотя при этом очень остроумная, пасхалка на известного мультипликационного героя – Губку Боба.

Новое украшение для аквариумов в Stardew Valley / Фото с Reddit

Если вы вдруг каким-то образом ничего не знаете об этом культовом мультсериале, то его главный герой – Губка Боб Квадратные Штаны, проживает на дне океана в домике в форме ананаса.

Геймеры остались в восторге от такой сообразительной отсылки и даже изъявили желание чтобы в игре появились домики и других известных персонажей, чтобы в Stardew Valley была возможность создать собственный Бикини Боттом (вымышленный городок в котором проходят события мультика – ред.) в аквариуме.