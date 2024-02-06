Розробник Stardew Valley розповів якою була перша версія назви відеогри

Ерік Барон, більш відомий як ConcernedApe, вперше розповів про те як вигадав назву для свого інді-хіта Stardew Valley та чому відкинув перший варіант, який мав.

Відомий розробник розповів про перший варіант назви, що він вигадав для свого надуспішного симулятора ферми, який довелося змінити через те, що його було "неприємно вимовляти".

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Назва Stardew Valley досить проста та відсилає нас до безпосереднього місця дії проєкту, де знаходиться ферма головного героя.

Однак, сюрпризом для шанувальників гри може стати те, що вона могла називатися дещо інакше.

Раніше гра називалася Sprout Valley, але слово Sprout було неприємним для вимовлення,

– розповів Ерік Барон у Discord.

Водночас комбінація слів "Stardew Valley" спала на думку розробнику якось сама собою, стверджує той.

, що слово "sprout" перекладається з англійської як "паросток" та безумовно підходило до ігрового процесу проєкту.

Хто знає як би склалася доля гри, якби її назва була іншою.

Однак, сталося як сталося і Stardew Valley назавжди увійшла в історію індустрії як один з найкращих симуляторів та інді-проєктів, принісши розробнику багатство та славу.