Оновлення Stardew Valley внесе важливу зміну в процес вирубки дерев

Розробник симулятора ферми Stardew Valley – ConcernedApe продовжує підігрівати інтерес до майбутнього оновлення 1.6, яке принесе в гру чимало важливих змін, зокрема й у процесі вирубки дерев.

Шанувальники Stardew Valley вже 19 березня зможуть поринути в улюблений проєкт по-новому, адже саме в цей день у версії гри на ПК з'явиться те, що поміняє чимало речей.

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Патч 1.6 стане першим масштабним оновленням за довгий час та включатиме розлогий перелік змін та нововведень. Нові фестивалі, понад 100 нових діалогових реплік, можливість одягати капелюшки на домашніх улюбленців та багато іншого.

Аж ось розробник Ерік Барон повідомив, що на додачу до всього, у грі суттєво зміниться процес вирубки фруктових дерев.

Раніше, якщо гравець зрубав таку рослину, то отримував натомість лише деревину. Це було вельми несправедливо, адже фруктові дерева в Stardew Valley є одними з найцінніших культур, тому необхідність їх знищення завдавала великого болю та фінансових втрат віртуальним фермерам.

Однак з оновленням 1.6, зрізання фруктового дерева на додачу до матеріалу даватиме саджанець, який потому можна буде пересадити.

До того ж від якості плодів з оригінальних дерев залежатиме швидкість, з якою нові саджанці ростимуть, що дасть гравцям можливість краще контролювати свої фермерські стратегії вирощення урожаю.