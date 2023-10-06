Розробник Stardew Valley не почиває на лаврах, хоча мало яка інді-гра може посперечатися з його творінням в плані успішності.

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Ерік Барон, більше відомий як ConcernedApe, повідомив, що вже культова гра отримає нову косметичну механіку в наступному оновленні.

На своїй сторінці у соцмережі X, він виклав колаж з кількох скриншотів, на яких показано як домашні тварини гравця носять милі капелюшки та інші аксесуари.

Фото Concerned Ape

Хоча розробник не надав жодних подробиць, з зображень стає зрозуміло що з оновленням 1.6 гравці Stardew Valley зможуть отримувати капелюхи та одягати їх на своїх віртуальних улюбленців, так само як це зараз працює з конями у грі.

Шанувальники гри були просто у захваті, побачивши ці милі зображення і хоча ця незначна косметична опція, швидше за все, не матиме жодного реального впливу на ігровий процес, можливість персоналізувати кожен куточок та елемент своєї ферми завжди була одним з наріжних каменів успіху Stardew Valley.