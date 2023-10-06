Разработчик Stardew Valley не отдыхает на лаврах, хотя мало какая инди-игра может поспорить с его творением в плане успешности.

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Эрик Барон, более известный как ConcernedApe, сообщил, что культовая игра получит новую косметическую механику в следующем обновлении.

На своей странице в соцсети X он выложил коллаж из нескольких скриншотов, на которых показано как домашние животные игрока носят милые шляпки и другие аксессуары.

Фото Concerned Ape

Хотя разработчик не предоставил никаких подробностей, из изображений становится понятно, что с обновлением 1.6 игроки Stardew Valley смогут получать шляпы и одевать их на своих виртуальных любимцев, равно как это сейчас работает с лошадьми в игре.

Поклонники проекта были просто в восторге, увидев эти милые изображения и хотя эта незначительная косметическая опция, скорее всего, не будет иметь никакого реального влияния на игровой процесс, возможность персонализировать каждый уголок и элемент своей фермы всегда была одним из краеугольных камней успеха Stardew Valley.