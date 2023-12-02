Розробник Stardew Valley анонсував нововведення, на яке геймери чекали від самого релізу гри

Творець інді-хіта Stardew Valley Ерік "ConcernedApe" Барон поділився з шанувальниками проєкту ще одним нововведенням, яке з'явиться в грі в довгоочікуваному оновленні 1.6.

Підтримуючи зацікавленість шанувальників у майбутньому патчі для Stardew Valley, її розробник ConcernedApe повідомив, що оновлення принесе в гру новий важливий предмет.

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З моменту свого релізу у 2016 році Stardew Valley стала, мабуть, найуспішнішою інді-грою в історії індустрії.

Заспокійливий та затишний світ у купі з медитативним ігровим процесом дозволили цьому симуляторові ферми зібрати навколо себе величезну армію відданих шанувальників.

У цьому повна заслуга належить геніальному розробникові Еріку Барону, який і досі продовжує працювати над проєктом і зовсім нещодавно потішив геймерів цікавим нововведенням, що очікує на них в оновленні 1.6.

Отож, у грі з'явиться абсолютно новий предмет – "Велика скриня".

Скрині в Stardew Valley використовуються для зберігання найрізноманітніших предметів: від зібраного врожаю до, власне, самих скринь.

Щоправда, вони досить обмежені у розмірах та можуть зберігати лише до 36 унікальних предметів (хоча самі ці предмети можна складати у "стаки" різного розміру, – ред.).

Шанувальники проєкту давно просили про новий різновид скринь, який міг би вмістити більше інвентарю й ось оновлення 1.6 нарешті вдовольнить це бажання.