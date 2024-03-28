Творець Stardew Valley здивував корисною механікою, про яку не знали чимало фанатів гри

Вихід патчу 1.6 зумовив ріст популярності Stardew Valley та появу нових гравців, тож розробник вирішив поділитися важливою механікою, про яку, як виявилося, не знали навіть деякі фанати гри.

Stardew Valley отримала другу "молодість" після виходу масштабного оновлення 1.6, адже разом з ним у гру не лише повернулися давні фанати, а й прийшло чимало нових гравців.

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У культовому фермерському симуляторі існує багато унікальних механік та систем, оскільки він пропонує геймерам широкий вибір активностей.

Більшість дізнається про особливості та функції проєкту, просто граючи та слідкуючи за підказками.

Однак розробнику Еріку Барону, відомому як ConcernedApe довелося ще раз нагадати, а декому й вперше розповісти про одну цікаву механіку, яка неабияк облегшує життя в грі.

У дописі в соцмережі X (колишній твітер) творець інді-хіта розповів, що наведення курсора на предмет на екрані інвентарю дозволяє дізнатися чи ця конкретна річ все ще потрібна для однієї з колекцій у Community Center.

Якщо значок Community Center у формі дерева в меню інвентарю пульсує, коли гравець наводить курсор на предмет, це означає, що цей предмет потрібен для колекції, – пояснив ConcernedApe.

Закінчивши різноманітні колекції у Stardew Valley, гравці можуть отримати коштовні нагороди: рідкісне насіння, сільськогосподарське обладнання тощо.

Найцікавішим є те, що Бароне зазначив, що вищезгадана функція з'явилася в грі задовго до виходу останнього оновлення.

Розробник розповів, що вирішив нагадати про це, оскільки вважає, що багато людей не знають про таку можливість.

В кінцевому підсумку його припущення виявилося чистою правдою, оскільки коментарі заполонили шанувальники Stardew Valley, які вперше дізналися про цей корисний трюк після сотень годин в грі.