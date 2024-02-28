Шанувальники Stardew Valley впевнені, що в грі з'явиться нова локація

У очікуванні масштабного оновлення 1.6, фанати Stardew Valley знайшли деталь, яка вказує, що разом з ним у грі може з'явитися ціла нова локація для дослідження.

Довгий час розробник Stardew Valley підігріває інтерес шанувальників до майбутнього патчу 1.6, який має всі шанси стати наймасштабнішим оновленням в історії проєкту.

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Саме він принесе в гру новий фестиваль, великі скрині та чимало іншого. Однак уважні геймери впевнені, що знайшли підказку, яка вказує на, ймовірно, найбільше нововведення – цілий острів, що може з'явитися в грі.

Так, користувач Reddit під ніком Russ_Guss_Doodles помітив цікаву деталь на зображенні, яке анонсує майбутнє оновлення.

Річ у тім, що в міні-фільмі "Чудеса природи" (Natural Wonders), який гравці можуть переглянути в кінотеатрі Stardew Valley, розповідається про острів Прерія, де проживає велика популяція єнотів.

За збігом обставин, на офіційному зображенні від ConcernedApe є єнотик, який звисає з логотипа гри.

Можлива підказка на появу нового острова у Stardew Valley / Фото з Reddit

Багато шанувальників проєкту вважають цю теорію більш ніж переконливою, особливо враховуючи, що вже згаданий внутрішньоігровий фільм раніше подібним чином "передбачив" додання острова Джинджер, перш ніж він з'явився з оновленням 1.5.

Окрім того, острів Прерія також згадується в одній із книг Stardew Valley.

, патч 1.6 з'явиться в грі вжена ПК. Водночас оновлення версії для консолей та мобільних пристроїв відбудеться дещо пізніше.

У той час як деякі гравці в захваті від масштабності патчу 1.6, чимало геймерів сподіваються, що робота над ним не завадить новому проєкту ConcernedApe – грі Haunted Chocolatier.