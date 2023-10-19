Деякі функції ще раніше надихнули деяких геймерів на ідеї, які Bethesda могла б розглянути у своїх наступних оновленнях. Одна з них стосується популярної функції з гри Elden Ring.

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Нова функція для Starfield?

Загалом у грі вже є багато цікавих функцій. Один спостережливий гравець зауважив, що після знищення ворожого корабля в Starfield на найближчому небесному тілі, навколо якого він обертався, з'являється місце аварії. Це лише одна з багатьох речей Bethesda, які показують, наскільки студія уважна навіть до найдрібніших деталей.

Тепер один з користувачів показав цікаве відео двобою з неігровим персонажем, що вийшов з ворожого корабля. Навіть після кількох влучних пострілів NPC зміг вижити, а тоді вбив геймера одним пострілом.

Це надихнуло геймера запитати в Bethesda, чи не настав час розглянути можливість додати в гру вторгнення в стилі PvP. Очевидно, на цю ідею надихнула інша гра – Elden Ring. Багато інших геймерів у коментарях підтримали таку ідею.