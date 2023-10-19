Гравці Starfield просять додати в гру популярну функцію з Elden Ring

Гравець Starfield показав у своїх соцмережах випадкову зустріч з неігровим персонажем, що закінчилась для нього не надто приємно. Втім, вона надихнула геймерів на цікаву ідею щодо покращення гри.

Деякі функції ще раніше надихнули деяких геймерів на ідеї, які Bethesda могла б розглянути у своїх наступних оновленнях. Одна з них стосується популярної функції з гри Elden Ring.

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Нова функція для Starfield?

Загалом у грі вже є багато цікавих функцій. Один спостережливий гравець зауважив, що після знищення ворожого корабля в Starfield на найближчому небесному тілі, навколо якого він обертався, з'являється місце аварії. Це лише одна з багатьох речей Bethesda, які показують, наскільки студія уважна навіть до найдрібніших деталей.

Тепер один з користувачів показав цікаве відео двобою з неігровим персонажем, що вийшов з ворожого корабля. Навіть після кількох влучних пострілів NPC зміг вижити, а тоді вбив геймера одним пострілом.

Це надихнуло геймера запитати в Bethesda, чи не настав час розглянути можливість додати в гру вторгнення в стилі PvP. Очевидно, на цю ідею надихнула інша гра – Elden Ring. Багато інших геймерів у коментарях підтримали таку ідею.