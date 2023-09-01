Про те, як пошвидше отримати ранній доступ і нарешті вирішити в подорож безмежним космосом – у нашому матеріалі.

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Ранній доступ Starfield

Багато шанувальників вже назвали Starfield потенційно найкращою грою для Xbox в історії. У будь-якому разі після того, як Microsoft придбала компанію Bethesda, це буде перше справжнє випробування такого ексклюзивного партнерства.

Starfield перебував у розробці довгі роки та є довгостроковим проєктом Bethesda. Схоже, це буде справді новаторська науково-фантастична гра з усіма звичайними механізмами RPG, пов'язаними з більшістю ігор Bethesda. Якщо вам вже не сила чекати повноцінного релізу, тоді ловіть інструкцію для отримання раннього доступу.

Щоб отримати ранній доступ Starfield, потенційним гравцям потрібно буде придбати одне зі спеціальних видань Starfield, яке містить бонус раннього доступу. Усі вони доступні – за посиланням. Мова про наступні видання:

Starfield Premium Edition,

Starfield Premium Edition Upgrade,

Starfield Constellation Edition.

Попередня покупка будь-якого з цих видань Starfield надасть вам ранній доступ до гри вже з 1 вересня 2023 року. Натомість до повноцінного релізу залишилося зовсім трішки – він відбудеться 6 вересня.