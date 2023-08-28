Bethesda показала системні вимоги гри Starfield: який комп'ютер потрібен
28 серпня 2023, 16:37Читать новость на русском
Джерело:IGN
Реліз довгоочікуваної гри Starfield від популярної студії Bethesda вже буквально на порозі – гра вийде вже 6 вересня 2023 року. Менш як за 2 тижні до цього розробник назвав геймерам системні вимоги гри.
Майбутня гра буде доволі вимогливою до персональних комп'ютерів. Наприклад, новій рольовій грі знадобиться 125 гігабайт SSD – і це не рекомендація, а мінімальна вимога.
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Мінімальні системні вимоги
- Процесор: AMD Ryzen 5 2600X або Intel Core i7-6800K,
- ОЗУ: 16 гігабайт,
- Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 або NVIDIA GeForce 1070 Ti,
- Зберігання: 125 гігабайт вільного місця,
- Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.
Геймплейний трейлер гри Starfield: дивіться відео
Рекомендовані системні вимоги
- Процесор: AMD Ryzen 5 3600x або Intel i5-10600k,
- ОЗУ: 16 гігабайт,
- Відеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT або NVIDIA GeForce RTX 2080,
- Зберігання: 125 гігабайт вільного місця,
- Мережа: широкосмуговий доступ,
- Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.