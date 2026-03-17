Starfield отримає нове DLC Terran Armada і вийде на PS5 вже у квітні

Bethesda Game Studios поділилася новими подробицями розвитку космічної RPG Starfield. Гру чекає сюжетне доповнення Terran Armada, масштабне оновлення Free Lanes із новими механіками подорожей і повноцінний реліз на PlayStation 5.

Розробники офіційно анонсували Terran Armada – друге сюжетне доповнення для Starfield після Shattered Space. Воно додасть до гри окрему сюжетну лінію разом із побічними квестами, новими персонажами, противниками, унікальними локаціями, механіками та нагородами, повідомляє сайт Bethesda.

Що принесе нове оновлення та DLC?

Гравці зможуть вплинути на майбутнє людства у космосі, яке опиниться під загрозою через вторгнення сил Terran Armada – технологічно розвиненої фракції, що складається переважно з роботизованих солдатів. Вартість доповнення становитиме 10 доларів, але власники преміального видання гри на ПК і Xbox отримають його безплатно.

Паралельно з DLC вийде велике безплатне оновлення Free Lanes. Воно запровадить безшовні міжпланетні подорожі в межах однієї зоряної системи та режим круїз-контролю для космічного корабля. Також гравцям запропонують нові випадкові зіткнення, точки інтересу та підземелля для дослідження.

Новий ресурс, транспорт, улюбленці й ще дещо

Серед інших нововведень – ресурс X-Tech, який дозволить покращувати зброю та модулі кораблів, система модифікаторів ворогів із налаштуванням частоти атак, типів стихійної шкоди та параметрів броні.

У грі з'явиться новий транспорт Moon Jumper, можливість переносити ресурси між аванпостами, механічний улюбленець і нові члени екіпажу – Мурія та міні-бот. Частину предметів тепер можна буде переносити до режиму "Нова гра +".

Terran Armada і Free Lanes стануть доступні 7 квітня – у той самий день, коли Starfield дебютує на PlayStation 5.

Цікаво, що анонс збігся з прогнозом інсайдера, який раніше назвав дату виходу DLC на PS 5 та його ціну.

Стандартне видання гри для консолі Sony коштуватиме 50 доларів, а преміальне – 70 доларів і включатиме обидва сюжетні DLC. У зв’язку з новим релізом Bethesda планує скоригувати ціни на гру і для платформ ПК та Xbox.

Нагадаємо, Starfield вийшла у вересні 2023 року на ПК (Steam і Microsoft Store) та консолях Xbox Series X і S, а також у сервісі Game Pass. Загальна аудиторія космічної RPG, включно з підписниками сервісу, вже перевищила 15 мільйонів гравців.