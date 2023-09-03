Геймери з'ясували, що в Starfield працює старий "трюк з відром" зі Skyrim: кумедне відео

Один зі знакових "трюків" з попередніх відеоігор Bethesda, який став найбільш відомим завдяки Skyrim, потрапив і в Starfield, на радість давнім фанатам студії.

Від відеоігор Bethesda завжди очікують високої якості, цікавих квестів та… змоги одягти відро на голову NPC.

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Ми, звісно, жартуємо, однак цей "трюк з відром" був одним з найвідоміших мемів у The Elder Scrolls V: Skyrim і дозволяв кмітливим гравцям таким чином "засліплювати" персонажів та тим часом обкрадати їхні домівки чи магазини.

Нова гра студії, амбітна космічна RPG Starfield вийшла в ранньому доступі для володарів найдорожчого видання і гравці швидко з'ясували, що розробники залишили змогу одягти неігрових персонажів у імпровізовані головні убори.

Відро "працює" у Starfield / Фото з Reddit

Щоправда, схоже, що у Starfield, ця хитрість не працює на користь непомітних крадіжок.

Однак, при цьому така маніпуляція подекуди викликає кумедні реакції NPC, як от у випадку одного з користувачів Reddit, коли персонаж попросив його не красти сендвічі чи нотатки.

Кумедна реакція NPC: дивитися відео

Starfield уже отримує стриману похвалу від геймерів та критиків, але чи переживе цей проєкт перевірку часом, так як Skyrim ми дізнаємося ще дуже нескоро.