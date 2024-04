Деталі звіту

На одному зі слайдів йшлося про десять найкращих ігор на кожній з основних платформ з погляду середньомісячної кількості користувачів (MAU) у 2023 році. Ці дані показали, що Starfield стала єдиною однокористувацькою грою, яка увійшла до десятки найкращих ігор за середньою кількістю користувачів у 2023 році на PlayStation, Xbox та ПК.

Це також єдина "нова франшиза", яка посіла одне з перших місць. Кожна друга гра, що увійшла до першої десятки, була багатокористувацькою або кооперативною. Вражає те, що всі ці ігри випускалися в середньому сім років тому й більше.

Ігри з прямими трансляціями продовжують домінувати над усіма іншими в індустрії. На всіх основних платформах найвищий показник MAU у 2023 році має Fortnite, а за нею йдуть Call of Duty, Grand Theft Auto та Roblox. Окремо були відзначені Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six Siege, Apex Legends та Rocket League.

Starfield стала яскравим прикладом серед цих списків, які були складені на основі даних з тридцяти семи ринків по всьому світу. Це була єдина однокористувацька ексклюзивна гра, яка потрапила до десятки найкращих у світовому масштабі, що, ймовірно, стало можливим завдяки запуску гри як частини Xbox Game Pass у вересні 2023 року. Загалом вона посіла восьме місце, розташувавшись між Rocket League та Apex Legends.

Зрештою, маркетингова кампанія та хайп Starfield – це те, що спочатку завоювало мільйони гравців, але після виходу гри наприкінці 2023 року її популярність, схоже, знизилася. Немає жодних ознак того, що найближчим часом з'являться великі доповнення. До того ж самі гравці подекуди дуже сильно розкритикували гру.