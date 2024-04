Гра Starfield у 2023 році побила унікальний рекорд

У новому звіті Newzoo аналітики зібрали дані про залученість гравців і доходи ігор, прогнози ринку та інформацію про те, як люди грають і витрачають гроші на різних платформах. Серед численних даних можна знайти згадки про Starfield, яка вийшла торік, отримавши змішані відгуки.

Деталі звіту

На одному зі слайдів йшлося про десять найкращих ігор на кожній з основних платформ з погляду середньомісячної кількості користувачів (MAU) у 2023 році. Ці дані показали, що Starfield стала єдиною однокористувацькою грою, яка увійшла до десятки найкращих ігор за середньою кількістю користувачів у 2023 році на PlayStation, Xbox та ПК.

Це також єдина "нова франшиза", яка посіла одне з перших місць. Кожна друга гра, що увійшла до першої десятки, була багатокористувацькою або кооперативною. Вражає те, що всі ці ігри випускалися в середньому сім років тому й більше.

Ігри з прямими трансляціями продовжують домінувати над усіма іншими в індустрії. На всіх основних платформах найвищий показник MAU у 2023 році має Fortnite, а за нею йдуть Call of Duty, Grand Theft Auto та Roblox. Окремо були відзначені Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six Siege, Apex Legends та Rocket League.

Starfield стала яскравим прикладом серед цих списків, які були складені на основі даних з тридцяти семи ринків по всьому світу. Це була єдина однокористувацька ексклюзивна гра, яка потрапила до десятки найкращих у світовому масштабі, що, ймовірно, стало можливим завдяки запуску гри як частини Xbox Game Pass у вересні 2023 року. Загалом вона посіла восьме місце, розташувавшись між Rocket League та Apex Legends.

Зрештою, маркетингова кампанія та хайп Starfield – це те, що спочатку завоювало мільйони гравців, але після виходу гри наприкінці 2023 року її популярність, схоже, знизилася. Немає жодних ознак того, що найближчим часом з'являться великі доповнення. До того ж самі гравці подекуди дуже сильно розкритикували гру.