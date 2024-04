Игра Starfield в 2023 году побила уникальный рекорд

В новом отчете Newzoo аналитики собрали данные о вовлеченности игроков и доходах игр, прогнозы рынка и информацию о том, как люди играют и тратят деньги на разных платформах. Среди многочисленных данных можно найти упоминания о Starfield, которая вышла в прошлом году, получив смешанные отзывы.

Детали отчета

На одном из слайдов говорилось о десяти лучших игр на каждой из основных платформ с точки зрения среднемесячного количества пользователей (MAU) в 2023 году. Эти данные показали, что Starfield стала единственной однопользовательской игрой, которая вошла в десятку лучших игр по среднему количеству пользователей в 2023 году на PlayStation, Xbox и ПК.

Это также единственная "новая франшиза", которая заняла одно из первых мест. Каждая вторая игра, вошедшая в первую десятку, была многопользовательской или кооперативной. Поражает то, что все эти игры выпускались в среднем семь лет назад и более.

Игры с прямыми трансляциями продолжают доминировать над всеми остальными в индустрии. На всех основных платформах самый высокий показатель MAU в 2023 году имеет Fortnite, а за ней следуют Call of Duty, Grand Theft Auto и Roblox. Отдельно были отмечены Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six Siege, Apex Legends и Rocket League.

Starfield стала ярким примером среди этих списков, которые были составлены на основе данных из тридцати семи рынков по всему миру. Это была единственная однопользовательская эксклюзивная игра, которая попала в десятку лучших в мировом масштабе, что, вероятно, стало возможным благодаря запуску игры как части Xbox Game Pass в сентябре 2023 года. В целом она заняла восьмое место, расположившись между Rocket League и Apex Legends.

В конце концов, маркетинговая кампания и хайп Starfield – это то, что сначала завоевало миллионы игроков, но после выхода игры в конце 2023 года ее популярность, похоже, снизилась. Нет никаких признаков того, что в ближайшее время появятся большие дополнения. К тому же сами игроки кое-где очень сильно раскритиковали игру.