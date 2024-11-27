Повноцінне виробництво The Witcher 4 нарешті стартувало

Усі вже давно знають, що CD Projekt Red працює над наступною грою про Відьмака з кодовою назвою "Polaris". Тепер студія заявляє, що досягла "повномасштабної виробничої фази", а це означає, що вона перейшла від стадії планування й обдумування концепції до повноцінної розробки. То чого ж нам чекати далі?

Деталі

Звісно, не варто чекати на швидкий реліз. Імовірно, до виходу гри лишається ще мінімум кілька років. Додайте сюди ще переноси та затримки, які точно стануться, оскільки компанія все ще пам'ятає свій гіркий досвід з Cyberpunk 2077, і в результаті буде дуже добре, якщо ми отримаємо нову гру хоча б у 2026 році, пише 24 Канал.

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Віцепрезидент CD Projekt RED та ігровий директор Себастьян Калемба оголосив на своїй сторінці в X, що етапу підготовки закінчився і тепер офіційно розпочато повномасштабне виробництво. Він також поділився впевненістю, що нова сага може стати чудовим досвідом для шанувальників.

Я радий повідомити, що проєкт "Polaris" вступив у фазу повномасштабного виробництва! З новими викликами, що вже не за горами, талановиті та працьовиті люди змушують мене вірити, що разом ми зможемо зробити майбутню відьмацьку сагу неперевершеним досвідом. Зупинятися не можна!

– написав він.

Що ми знаємо про Project Polaris

Уперше ми почули про нову гру понад два з половиною роки тому, коли CD Projekt RED також оголосили, що відмовляються від власного рушія REDEngine на користь технології Unreal Engine 5 від Epic. Тоді вони називали це справжнім партнерством, у рамках якого вони також зроблять свій внесок в інструмент для створення ігор.

Перехід може прискорити розробку майбутніх ігор, але це не стосуватиметься The Witcher 4, оскільки команда все ще знайомиться з новим інструментом.

З цим новим проєктом студія прагне перевершити сучасні рольові ігри завдяки новим можливостям і механікам, які руйнують кордони й привносять щось нове й досі невідоме. Натяків на те, що б це могло бути, наразі нема.

Кілька тижнів тому журналісти помітили першого актора, який працюватиме над грою. Ця інформація також показала, що озвучення та захоплення руху почнеться вже у 2025 році.