Sony анонсувала велику презентацію State of Play: коли і де дивитися

Компанія Sony Interactive Entertainment офіційно підтвердила проведення нового випуску State of Play у лютому. Захід стане одним із наймасштабніших у цьому році та міститиме понад 40 хвилин анонсів ігрових новинок.

Презентація відбудеться 13 лютого о 00:00 за київським часом. Стрім можна буде переглянути на YouTube і Twitch, повідомляє 24 Канал. Sony обіцяє продемонструвати "творчу та унікальну добірку захопливих ігор" для PS5 від студій з усього світу.

Що можуть показати на презентації

Sony не розкриває конкретний список проєктів, які представлять під час State of Play, але витоки перед анонсом натякають на кілька можливих прем’єр. Очікується, що на заході оголосять дати виходу:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – за чутками, реліз відбудеться 28 серпня ;

– за чутками, реліз відбудеться ; Hell is Us – ймовірна дата виходу 4 вересня.

Також Хідео Коджима, засновник Kojima Productions, нещодавно натякнув на появу нового трейлера одного зі своїх майбутніх проєктів. Можливо, це буде Death Stranding 2: On The Beach.

Окрім цього, у 2025 році Sony планує випустити Ghost of Yotei від Sucker Punch Productions. Також у списку можливих релізів на PS5 навесні – Indiana Jones and the Great Circle від MachineGames та Forza Horizon 5 від Playground Games.

