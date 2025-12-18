Скільки матчів уже зіграв новий герой Largo у Dota 2 та який у нього вінрейт

Новий персонаж Largo з патчу 7.40 встановив рекорд активності серед гравців Dota 2 – за перші 48 годин після релізу з ним провели понад мільйон матчів. Втім, популярність героя не перетворилася на успіх.

Показник перемог Largo застряг на позначці трохи більше 40 відсотків. Це типово для щойно доданих персонажів, які потребують часу на вивчення механік та корегування балансу, пише 24 Канал з посиланням на Bo3.

Чому Largo програє частіше, ніж перемагає?

Статистика з сервісу Dotabuff показує, що спільнота активно експериментує з новим героєм – його вибирають у 17,61% усіх партій, тоді як банять лише в 0,38% випадків. Загальний вінрейт персонажа з моменту запуску аналітики досяг 47,67%, проте в перші дні цифра була суттєво нижчою – близько 41,65%.

Розробники Valve позиціонували Largo як героя підтримки, однак гравці масово намагаються адаптувати його під роль основного гравця команди. Популярні збірки включають Aghanim's Scepter для посилення ультимативної здібності та комбінацію Kaya і Sange для додаткової шкоди.

Відомий професійний гравець Topias "Topson" Taavitsainen випробував персонажа на центральній лінії в кількох матчах, за чим спостерігали тисячі людей, проте обидва експерименти завершилися поразками, пише Cyberscore.

У першій грі він почав збирати Spirit Vessel і Aghanim's Scepter, але програв ще до завершення збору всіх складників предмета.

Друга спроба зі швидким Aghanim's Scepter і наступним Kaya and Sange теж виявилася невдалою.

Аналіз показує, що Largo неефективний як мідер, адже не може створювати достатній тиск на карті або впливати на гру так само, як класичні кор-герої. Проблема полягає в його базових характеристиках і наборі здібностей, які краще підходять для допоміжної ролі.

У високорейтинговій грі (7000 – 8500 MMR) гравці обирають інший підхід. Замість спроб перетворити Largo на кора вони зосереджуються на його сильних сторонах як сапорта. Популярними предметами стали Glimmer Cape, Solar Crest, Pavise і Lotus Orb – всі вони чудово поєднуються з вродженою здатністю героя, яка продовжує тривалість ефектів на ньому самому та союзниках. Aghanim's Shard також затребуваний, оскільки дозволяє застосовувати цільові ефекти одночасно на союзника й самого Largo.

Однак, попри правильний підхід до збірки, навіть на високому рейтингу гравця вінрейт сягає 41% за майже 7 000 матчів.

У чому складність героя?

Складність персонажа виходить за межі правильного вибору предметів. Largo вимагає високого рівня майстерності, особливо в управлінні ультимативною здібністю. Механіка героя передбачає комбінування трьох "пісень", що нагадує систему Quas, Wex і Exort у Інвокера. Це створює високий поріг входу для нових гравців і пояснює низький початковий вінрейт. Вам потрібно встигати натискати кнопки в правильний момент, поки швидкий повзунок рухається по шкалі, яка імітує музичний інструмент.

Схожа ситуація склалася раніше з героєм Kez:

Першого дня його показник перемог опустився нижче 37%, після чого Valve випустили невеликий патч із посиленнями.

Через кілька днів, коли вінрейт почав переходити за 50%, вийшов ще один міні-патч із послабленнями, знизивши цифру до 43%.

Розробники поступово балансували персонажа, поки його ефективність не стабілізувалася навколо 50 відсотків, хоча після останнього оновлення, варто зазначити, його рейтинг знизився і тепер становить 42,60%.

Найімовірніше, Largo чекає подібна доля – серія дрібних оновлень, які поступово відшліфують його характеристики та зроблять більш збалансованим.

Швидка презентація нового героя: дивіться відео