Популярний стрімер був шокований, дізнавшись скільки коштує його акаунт в Steam

Один з найпопулярніших стрімерів у світі – канадець xQc був вельми здивований, дізнавшись скільки коштує його акаунт на платформі Steam. Кумедна реакція геймера стала вірусною в мережі.

Фелікс Лянжель, більш відомий як xQc, є колишнім кіберспортсменом з Overwatch, а нині одним з найпопулярніших стрімерів у світі.

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Маючи мільйони фоловерів на Twitch та контракт на 100 мільйонів доларів з Kick, молодик навряд бідує, але сума, в яку оцінили акаунт стрімера в Steam шокувала навіть його.

Загалом, купуючи ігри чи поповнюючи свій гаманець на платформі від Valve, франко-канадець витратив колосальні 151 000 доларів – набагато більше, ніж він передбачав.

Чат, це приблизно 200 тисяч доларів без урахування податків. Я думав, що це буде набагато, набагато менше. Я думав, що це буде близько 75 тисяч, – сказав здивований стрімер.

Водночас глядачі xQc були настільки ж приголомшені, засипаючи чат повідомленнями на кшталт "WTF", "OMG" та іншими менш пристойними висловлюваннями.

Реакція стрімера – дивитися відео

Швидкий огляд профілю геймера в Steam дає зрозуміти звідки взялася ця колосальна сума.

Колишній кіберспортсмен придбав 813 ігор, починаючи від коштовних проєктів рівня AAA і закінчуючи невеликими інді-іграми. Окрім того, його інвентар у Counter-Strike 2 налічує майже 1000 предметів, серед яких є дорогі скіни, ціною у понад тисячу доларів.