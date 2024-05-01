Чого чекати

На початку місяця гравці отримають лише чотири гри. Однак точно лишаться задоволеними, оскільки мінімум одне з найменувань є вкрай популярним проєктом.

Дивіться також Microsoft хоче, щоб Fallout 5 з'явилася раніше

Найближчі назви до 14 травня включатимуть:

Tomb Raider: Definitive Edition – 2 травня. Сюди входять всі раніше випущені, а також деякі нові додаткові матеріали. Тож цією колекцією можна сповна заповнити нестачу, якщо така відчуватиметься. Це спеціально адаптований для консолей нового покоління пригодницький бойовик про перші кроки молодої Лари Крофт як знаменитої розкрадачки гробниць. На головну героїню чекають запеклі сутички, гнучка система поліпшення зброї та неймовірні пригоди на острові, повному таємниць і смертельних небезпек.

– 2 травня. Сюди входять всі раніше випущені, а також деякі нові додаткові матеріали. Тож цією колекцією можна сповна заповнити нестачу, якщо така відчуватиметься. Це спеціально адаптований для консолей нового покоління пригодницький бойовик про перші кроки молодої Лари Крофт як знаменитої розкрадачки гробниць. На головну героїню чекають запеклі сутички, гнучка система поліпшення зброї та неймовірні пригоди на острові, повному таємниць і смертельних небезпек. Kona II: Brume – 7 травня. Дослідіть сільське шахтарське селище на півночі Канади в 1970 році та розкрийте таємницю дивного туману, який охопив цей регіон.

Little Kitty, Big City – 9 травня. Зіграйте за маленьке допитливе кошеня, яке шукає дорогу додому. Досліджуйте місто, знаходьте нових друзів серед тварин, одягайте капелюхи та залишайте після себе хаос. Ця гра з'являється в Game Pass з першого дня свого виходу.

Brothers: A Tale of Two Sons – 14 травня. Це чудова й дуже атмосферна гра про двох братів, які відчайдушно намагаються вилікувати хворого батька. Вони повинні вирушити в подорож, щоб знайти і привезти "Воду життя", і в цій пригоді повинні покладатися один на одного, щоб вижити. Проєкт отримав дуже схвальні відгуки від користувачів та критиків.

Цікаво, що 15 травня буде випущена друга порція ігор, і сама компанія обіцяє, що їх буде вдвічі більше. Зокрема слід очікувати на Eiyuden Chronicle Rising та Just Cause 4 Reloaded.