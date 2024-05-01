Чего ждать

В начале месяца игроки получат только четыре игры. Однако точно останутся довольными, поскольку минимум одно из наименований является крайне популярным проектом.

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Ближайшие названия до 14 мая будут включать:

Tomb Raider: Definitive Edition – 2 мая. Сюда входят все ранее выпущенные, а также некоторые новые дополнительные материалы. Так что этой коллекцией можно сполна восполнить недостаток, если таковой будет ощущаться. Это специально адаптированный для консолей нового поколения приключенческий боевик о первых шагах молодой Лары Крофт как знаменитой расхитительницы гробниц. Главную героиню ждут ожесточенные схватки, гибкая система улучшения оружия и невероятные приключения на острове, полном тайн и смертельных опасностей.

– 2 мая. Сюда входят все ранее выпущенные, а также некоторые новые дополнительные материалы. Так что этой коллекцией можно сполна восполнить недостаток, если таковой будет ощущаться. Это специально адаптированный для консолей нового поколения приключенческий боевик о первых шагах молодой Лары Крофт как знаменитой расхитительницы гробниц. Главную героиню ждут ожесточенные схватки, гибкая система улучшения оружия и невероятные приключения на острове, полном тайн и смертельных опасностей. Kona II: Brume – 7 мая. Исследуйте сельский шахтерский поселок на севере Канады в 1970 году и раскройте тайну странного тумана, который охватил этот регион.

Little Kitty, Big City – 9 мая. Сыграйте за маленького любознательного котенка, который ищет дорогу домой. Исследуйте город, находите новых друзей среди животных, одевайте шляпы и оставляйте после себя хаос. Эта игра появляется в Game Pass с первого дня своего выхода.

Brothers: A Tale of Two Sons – 14 мая. Это замечательная и очень атмосферная игра о двух братьях, которые отчаянно пытаются вылечить больного отца. Они должны отправиться в путешествие, чтобы найти и привезти "Воду жизни", и в этом приключении должны полагаться друг на друга, чтобы выжить. Проект получил очень положительные отзывы от пользователей и критиков.

Интересно, что 15 мая будет выпущена вторая порция игр, и сама компания обещает, что их будет вдвое больше. В частности следует ожидать Eiyuden Chronicle Rising и Just Cause 4 Reloaded.