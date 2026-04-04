Steam дарує епохальну гру для любителів ремонту

На платформі Steam безплатно дарують відому відеогру, яка точно прийдеться до смаку перфекціоністам та геймерам, які вважають ремонт чимось розслабляючим чи медитативним.

У рамках "Фестивалю будинків і осель" у цифровому магазині відеоігор Steam можна отримати копію легендарної гри, інформує 24 Канал.

House Flipper безплатно в Steam?

До 20:00 за київським часом 6 квітня на платформі Valve проходить безплатна роздача відомої House Flipper, 2018 року випуску.

Цей симулятор ремонту дозволить вам уявити себе акулою будівельного бізнесу, рятуючи найзанедбаніші будинки.

Купуйте, ремонтуйте і перебудовуйте домівки. Вдихайте в них нове життя і продавайте з прибутком!,

– йдеться в описі проєкту в Steam.

Проєкт заслужив любов величезної кількості геймерів, адже є, ймовірно, найкращим представником подібного жанру.

Про це свідчать оцінки House Flipper у самому Steam, де рейтинг забавки знаходиться на відмітці у "дуже схвальні", а 94% оглядів є позитивними.

Слід зазначити, що на платформі дарують "базову" версію, а окрім неї гра має велику кількість DLC, які додають нові елементи в ігровий процес. На комплект з доповненнями зараз діє знижка у 20%, тож якщо вам сподобається "голий" продукт – можете задуматися про їхнє придбання.

Додатково вартою уваги робить гру наявність української текстової локалізації.

