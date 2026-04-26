Ціну Steam Controller розкрили до анонсу в огляді, який автор помилково опублікував

У мережі достроково з'явилася інформація про вартість нового Steam Controller від Valve. Дані оприлюднив автор відеоогляду, який швидко видалили з YouTube, але користувачі встигли зберегти скриншоти та сам ролик.

Після кількох місяців чуток навколо нового Steam Controller з'явилася перша конкретна інформація про його можливу вартість. Згідно з витоком, контролер коштуватиме 99 доларів, повідомляє Vice.

Дивіться також У Steam вийшов горор Lysa Hora: The Haunted Hill від колишнього розробника STALKER 2

Що відомо про сам контролер?

Хоча відео від TechyTalk швидко зникло з платформи, користувачі встигли не лише зробити скриншоти, а й повністю завантажити ролик. Саме це й стало підставою для активного обговорення серед геймерів.

Є припущення, що оглядач справді мав у руках справжній Steam Controller, а не макет чи підробку, тому вказана ціна може бути реальною. Водночас остаточно підтвердити це поки неможливо.

З огляду на сучасні можливості ШІ, які здатні генерувати реалістичні фейки, до витоку радять ставитися обережно, принаймні до моменту, поки Valve офіційно не оприлюднить дані.

Скриншот огляду, який був на каналі TechyTalk до видалення

Як відреагували геймери?

Оголошена сума викликала суперечки в спільноті геймерів. Частина гравців вважає, що 99 доларів занадто високий цінник для контролера та прямо називає ціну завищеною. Інші ж переконані, що така вартість виправдана, якщо враховувати більш просунуті можливості пристрою порівняно зі стандартними геймпадами.

Для порівняння, контролери Nintendo Switch 2 Joy-Con також оцінюються приблизно у 99 доларів. Водночас преміальні моделі на кшталт PlayStation 5 DualSense Edge або Xbox Elite Wireless Controller Series 2 коштують уже близько 199 доларів.

Що TechyTalk розповів про Steam Controller?

Сам автор огляду загалом позитивно оцінив новинку, але звернув увагу на кілька недоліків. Найбільше претензій викликали акумулятор і матеріали корпусу.

За його словами, знімати акумулятор не дуже зручно, а сама поверхня контролера зроблена з жорсткого пластику з грубою текстурою.

Через це пристрій може ковзати в руках, особливо якщо шкіра суха. На його думку, кращим рішенням було б м'яке покриття або гумові вставки на рукоятках.

Також серед мінусів називають відсутність гумових накладок, аудіороз'єму для гарнітури, налаштовуваних стіків і курків із коротким ходом. При цьому для підключення до ПК та заряджання використовується бездротовий магнітний адаптер.

Steam Controller має як прихильників, так і критиків

Попри ці компроміси, загальне враження від нового Steam Controller залишається позитивним. Особливу увагу оглядач звернув на сенсорні платформи і хорошу сумісність з такими пристроями, як Steam Deck.

Втім, висока ціна та відсутність деяких функцій, які вже стали стандартом для преміальних контролерів від Sony та Microsoft, можуть завадити новинці стати універсальним рішенням для всіх сценаріїв гри.

Офіційної дати запуску Steam Controller поки немає. Але сама поява відеоогляду, який хоч і був опублікований помилково, може свідчити про те, що анонс і старт продажів уже не за горами.