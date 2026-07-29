Чудернацький винахід геймера має на меті відвадити родичів, які постійно розряджали приставку та не ставили її на зарядку, залишаючи власника з порожнім акумулятором у непідходящі моменти, інформує 24 Канал.

Технологія "шокової" терапії

Користувач Reddit під ніком ConroyyJenkinss розробив для своєї консолі від Valve складну систему безпеки, що складається з кількох рівнів фізичного та технологічного захисту.

Першим редутом оборони став помаранчевий чохол із гострими шпильками, який власник змоделював у Blender та надрукував на 3D-принтері.

Якщо шипи не зупиняють "порушника", у справу вступає електроніка. Винахідник використав мікрокомп'ютер Raspberry Pi, підключивши до нього камеру з функцією розпізнавання об'єктів, динамік та сервомотор.

Система працює за чітким алгоритмом: коли камера фіксує людину в кадрі, динамік відтворює гучний і неприємний звук.

Якщо людина ігнорує попередження та не відходить протягом кількох секунд, сервомотор активує справжній електрошокер, закріплений на верхній частині корпусу, який має на меті відлякати "зловмисників".

Система безпеки в дії: дивіться відео

Причиною такого екстремального рішення стало недбальство членів сім'ї геймера. За його словами, родичі постійно брали пристрій без дозволу і розряджали його в нуль.

Враховуючи, що автономність консолі є одним із її найслабших місць, власник вирішив, що звичайного пароля недостатньо.

Це мінімізує ризик того, що вони взагалі торкнуться мого Steam Deck,

– прокоментував ConroyyJenkinss.

Тепер родичі змушені спочатку питати дозволу, перш ніж наблизитися до забавки.

Хоча сім'я винахідника не в захваті від такого "ноу-хау" сам він цілком задоволений результатом.