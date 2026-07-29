Геймер встановив на свій Steam Deck шокуючу систему захисту від родичів

У мережі став вірусним допис геймера під псевдонімом ConroyyJenkinss, який створив радикальну систему захисту для своєї консолі Steam Deck.

Чудернацький винахід геймера має на меті відвадити родичів, які постійно розряджали приставку та не ставили її на зарядку, залишаючи власника з порожнім акумулятором у непідходящі моменти, інформує 24 Канал.

Технологія "шокової" терапії

Користувач Reddit під ніком ConroyyJenkinss розробив для своєї консолі від Valve складну систему безпеки, що складається з кількох рівнів фізичного та технологічного захисту.

Першим редутом оборони став помаранчевий чохол із гострими шпильками, який власник змоделював у Blender та надрукував на 3D-принтері.

Якщо шипи не зупиняють "порушника", у справу вступає електроніка. Винахідник використав мікрокомп'ютер Raspberry Pi, підключивши до нього камеру з функцією розпізнавання об'єктів, динамік та сервомотор.

Система працює за чітким алгоритмом: коли камера фіксує людину в кадрі, динамік відтворює гучний і неприємний звук.

Якщо людина ігнорує попередження та не відходить протягом кількох секунд, сервомотор активує справжній електрошокер, закріплений на верхній частині корпусу, який має на меті відлякати "зловмисників".

Система безпеки в дії: дивіться відео

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Причиною такого екстремального рішення стало недбальство членів сім'ї геймера. За його словами, родичі постійно брали пристрій без дозволу і розряджали його в нуль.

Враховуючи, що автономність консолі є одним із її найслабших місць, власник вирішив, що звичайного пароля недостатньо.

Це мінімізує ризик того, що вони взагалі торкнуться мого Steam Deck,

– прокоментував ConroyyJenkinss.

Тепер родичі змушені спочатку питати дозволу, перш ніж наблизитися до забавки.

Хоча сім'я винахідника не в захваті від такого "ноу-хау" сам він цілком задоволений результатом.