За даними The Verge, лише за два дні – 30 квітня та 1 травня – до США було ввезено близько 50 тонн продукції, позначеної як "ігрові консолі".

Чи справді Valve готується до запуску нових пристроїв?

Ці поставки доповнюють приблизно 1 тонну вантажів, про яку раніше повідомляв інсайдер Бред Лінч (Brad Lynch). Водночас є підстави вважати, що мова йде не лише про додаткову партію портативних Steam Deck, які також класифікуються як "консолі" для імпорту, а про інші пристрої – зокрема Steam Machine або можливий Steam Frame.

Після спаду активності наприкінці 2025 року логістика Valve знову набирає обертів. За останні два місяці до США доставили майже 100 тонн продукції. У цей період вантажні судна, зокрема Ever Logic, Ever Shine та Ever Sigma, перевезли з Китаю до портів Лос-Анджелеса та Такоми десять 40-футових контейнерів загальною масою 127 228 кілограмів.

Важливо, що один порожній 40-футовий контейнер важить понад 3700 кілограмів, тому фактична маса самих товарів є значно меншою.

Традиційно такі контейнери містили до 42 пакунків із загальною вагою близько 14 500 кілограмів. Наприклад, як повідомляє The Verge, 18 квітня судно Ever Sigma доставило вантаж вагою 14 322 кілограми для партнера Valve – Ingram Micro.



Втім, уже за кілька днів ситуація змінилася. Судно Ever Shine привезло контейнер із тією ж кількістю пакунків (42), але меншою вагою – 12 608 кілограмів. При цьому тип контейнера залишився незмінним, що може свідчити про зміну вмісту.

Починаючи з 23 квітня, Valve отримала щонайменше сім подібних поставок із середньою масою близько 12 600 кілограмів. Якщо відняти вагу самих контейнерів, виходить приблизно 53 124 кілограми товарів, упаковки та супутніх матеріалів – тобто близько 50 тонн "ігрових консолей".

Окрім самих поставок, низка інших медіа – зокрема PC Gamer та Notebookcheck – також звертають увагу на ключову деталь: зміну ваги контейнерів.

Наскільки це взагалі багато?

Попри значний обсяг, у масштабах ринку це не так багато. Якщо врахувати, що одна Steam Machine важить близько 2,6 кілограма, то загальна кількість пристроїв може становити менше ніж 20 000 одиниць – особливо якщо частина з них комплектується контролерами чи іншими аксесуарами.

Ситуація зі Steam Controller демонструє шалений попит на ґаджети Valve. Геймпад розкупили в перший день продажів. Якщо Valve не підготує достатній запас, нові пристрої можуть швидко зникнути з полиць.

Водночас не виключено, що частина або навіть усі ці поставки все ще складаються зі Steam Deck, а зміна ваги пояснюється іншими факторами. Саме на це натякає і дизайнер Valve П'єр-Лу Гріффе (Pierre-Loup Griffais), який раніше зазначав, що компанія "працює над тим, щоб вирішити проблеми з постачанням" портативної консолі.

Слід згадати і про ситуацію на ринку компонентів також впливає на плани Valve. За даними GamesRadar, дефіцит оперативної пам'яті та накопичувачів, пов'язаний зі зростанням попиту з боку індустрії штучного інтелекту, ускладнює виробництво і може впливати на терміни запуску нових пристроїв.

У будь-якому випадку, після тривалої паузи Valve знову активно нарощує фізичні поставки пристроїв, що може свідчити про підготовку до наступного етапу розвитку свого апаратного бізнесу.