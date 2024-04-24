У Steam зробили важливу зміну в умовах повернення відеоігор

Компанія Valve неочікувано анонсувала важливе нововведення в правилах повернення коштів за відеоігри у цифровому магазині Steam, яке торкнеться лише певної категорії проєктів.

За правилами Steam геймер може повернути гроші за гру, яка йому не сподобалася, протягом двох тижнів з моменту її покупки, але для цього потрібно виконати одну важливу умову.

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Час, проведений в грі, не має перевищувати 2 години – лише тоді заявка користувача на відшкодування може отримати підтвердження.

Нещодавно, Valve анонсували доповнення до політики повернення коштів, яке стосується відеоігор з "дочасним" доступом.

Часто розробники пропонують геймерам передзамовити дорожчу версію проєкту аби отримати можливість зіграти в нього дещо раніше, іноді навіть на кілька днів.

У минулому під час обробки запитів на повернення, Steam не враховував часу, проведеного в грі в рамках цього "раннього" доступу, тож гравці могли вдосталь насолодитися проєктом, а потім ще й отримати гроші назад до офіційного релізу.

Але цьому настав кінець, оскільки Valve вирішили закрити лазівку і віднині цей час враховуватиметься в загальний лічильник.

До речі, більшість геймерів у мережі сприйняли нововведення без нарікань та зазначили, що це звучить справедливо.