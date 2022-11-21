Осінній розпродаж Steam 2022 розпочнеться вже цього тижня. Тож геймерам варто готуватися спустошити свої гаманці на купу ігор з великими знижками.

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Осінній розпродаж на Steam

Вітрина магазину Steam – це одна з найбільших подій, які сталися з комп'ютерними іграми. Адже вона стала для клієнтів найпопулярнішим способом купувати та грати в ігри.

Крім того, що Steam є першим у своєму роді, є ще одна річ, яка робить магазин таким масовим у ігровій спільноті. Це доволі часті розпродажі, які роблять ігри дешевими на короткий період.

Під час щорічних розпродажів у Steam на всілякі ігри діє знижка. Минулого року під час осіннього розпродажу Steam 2021 ціни на такі ігри, як Cyberpunk 2077, Deathloop, Half-Life: Alyx від Valve, Horizon: Zero Dawn і Red Dead Redemption 2, були знижені. І це лише незначна частина зі знижок.

Тепер у Steam оголосили дати нового осіннього розпродажу. Починаючи з 20 години за українськими годинниками у вівторок, 22 листопада, до 29 листопада, купа ігор надійде в продаж за зниженими цінами.

Осінній розпродає у Steam: дивіться відео

Крім того, під час осіннього розпродажу також оголошуються номінації на нагороду Steam Award, і користувачам буде запропоновано номінувати свої улюблені ігри в кількох категоріях, як-от "Найкращий саундтрек", "Найінноваційніший геймплей" і навіть "Найкраща гра, яка вам подобається".