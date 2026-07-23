Розумні списки та нова організація

Головним нововведенням стала можливість додавати до списку бажаного власні категорії. Якщо раніше це був просто довгий перелік проєктів, то тепер ігри можна групувати за жанрами, пріоритетністю купівлі чи будь-якими іншими тегами, як-от "Ігри для контролера" або "Чекаю на розпродаж". Це значно спрощує навігацію для користувачів, у яких у списку накопичилися сотні тайтлів, пише GamesRadar.

Пошук у списках бажаного отримав функцію автозаповнення, а інтерфейс став більш читабельним завдяки покращеній контрастності. Користувачі тепер бачитимуть "мікротрейлери" при наведенні на зображення гри та отримуватимуть окремі сповіщення, якщо для проєкту з їхнього списку вийде демоверсія.

Ви вже можете поділитися посиланням на свій список бажаного, а тепер ви можете поділитися посиланням на конкретну категорію або навіть на відфільтрований вигляд вашого списку,

– прокоментував розробник Valve.

Ці посилання на окремі категорії можна анулювати в будь-який момент, що додає приватності. При цьому, коли хтось переходить за вашим посиланням, щоб зробити подарунок, дані отримувача в кошику заповнюються автоматично.

Подарунки для всіх: гостьовий режим та електронна пошта

Valve також суттєво спростила процес дарування ігор, прибравши необхідність обов'язкової реєстрації для покупця. Раніше купувати цифрові подарункові картки або обладнання без акаунта Steam було можливо, але на самі ігри це правило не поширювалося. Тепер функція гостьового оформлення замовлення доступна для всього каталогу магазину.

Тепер гостьове оформлення замовлення можна використовувати для купівлі будь-якої гри в Steam,

– додала компанія Valve у своєму блозі.

Ще одна важлива зміна – можливість відправляти подарунки на електронну пошту. Це ідеально підходить для випадків, коли ви не знаєте точного імені акаунта друга. Отримувач матиме 30 днів, щоб прийняти гру, інакше кошти повернуться покупцеві.

Більше не потрібно бути "друзями" в Steam, щоб надіслати гру, хоча для транскордонних подарунків із різними ціновими регіонами певні обмеження зберігаються. У таких випадках сервіс покаже фінальну ціну в валюті отримувача безпосередньо під час оплати, щоб уникнути плутанини з регіональними цінами.