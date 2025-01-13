У Steam з'явився новий шутер про перші місяці повномасштабної війни

Студія Cybernation Team працює над створенням амбітного кооперативного шутера про початок повномасштабного вторгнення. У гри вже з'явилася сторінка в Steam.

Розробники з Cybernation Team додали, що невдовзі після появи сторінки гри у Steam розпочнеться закрите бета-тестування проєкту, інформує 24 Канал.

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ThreeDays представляють як кооперативний шутер про перші місяці повномасштабної війни.

У грі обіцяють насичену сюжетну кампанію із завданнями, натхненними реальними подіями та справжніми локаціями. Зокрема, в грі можна буде побачити острів Зміїний, "Азовсталь" і Чорнобаївський аеропорт.

Ігровий процес буде зосереджено на реалістичності ведення бойових дій, а графічна складова проєкту порадує якісним зображенням і анімаціями.

Скриншот з гри / Фото з Steam

На додачу серед персонажів гри будуть реальні герої Сил Оборони України – медикиня Юлія "Тайра" Паєвська, легендарний сержант Владислав "Дацик" Дацький, інструктор і військовий Денис Квебек та інші.

Легендарний Редіс у ThreeDays / Фото з Steam

Як повідомляють у Cybernation Team, за кілька днів розпочнеться закрите тестування проєкту, а ключі для нього отримають ті, хто підтримали створення гри донатом.