Компанія Valve оновила правила Steam для користувачів з Великої Британії. Тепер для доступу до сторінок ігор з дорослим контентом гравцям доведеться пройти обов'язкову перевірку віку. Це пов'язано з новим британським законом про безпеку в інтернеті.

Відповідно до нового британського Закону про безпеку в інтернеті, який набув чинності влітку, Valve запровадила у своєму сервісі Steam систему верифікації віку, розповідає 24 Канал з посиланням на службу підтримки Steam.

Як Valve перевірятиме вік користувачів Steam?

Тепер, щоб отримати доступ до сторінок ігор з контентом для дорослих та відповідних центрів спільноти, користувачі з Великої Британії мають пройти перевірку.

Процес верифікації полягає у прив'язці до акаунту чинної кредитної картки. Тим гравцям, у кого такий спосіб оплати вже зареєстрований, нічого додатково робити не потрібно – для них обмеження не застосовуватимуться.

У Valve зазначили, що серед усіх можливих механізмів перевірки віку, збереження даних кредитної картки є найнадійнішим з погляду конфіденційності.

У Великій Британії для отримання кредитної картки необхідно бути старшим за 18 років, тому банки зобов'язані перевіряти вік заявника.

На думку Valve, такий підхід також слугує додатковим стримувальним фактором для тих, хто намагається обійти перевірку віку, використовуючи один акаунт спільно з іншими людьми.

Про який закон йде мова?

Закон про безпеку в Інтернеті (Online Safety Act), який отримав королівську згоду та став законом у Великій Британії. Це масштабний законодавчий акт, спрямований на підвищення безпеки користувачів в Інтернеті.

Основна мета цього закону "зробити Велику Британію найбезпечнішим місцем у світі для перебування в онлайні". Він покладає на технологічні компанії, соціальні мережі та інші онлайн-платформи новий обов’язок дбати про безпеку своїх користувачів, особливо дітей.

Однією з найважливіших частин закону є вимога до сайтів, що містять контент для дорослих, впровадити надійні системи перевірки віку. Це робиться для того, щоб діти не могли отримати доступ до матеріалів, які можуть їм зашкодити.