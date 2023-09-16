Steam пропонує шалені знижки на цілу низку ігор Call of Duty

До двадцятиліття франшизи Call of Duty, а також перед виходом нової гри Modern Warfare III, на Steam стартував розпродаж ігор з серії. Ціла низка ігор франшизи доступні з величезними знижками 50% чи навіть 67%.

Зі знижками доступні як перші ігри франшизи, на кшталт Call of Duty чи Call of Duty 2, чи зовсім нові Vanguard або Modern Warfare. Акція триватиме до 24 вересня.

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Знижки на ігри Call of Duty

Загалом у межах акції величезні знижки діють на понад десяток ігор популярної франшизи. Серед них:

Call of Duty: Modern Warfare (Season 05) (2022 рік) – 1 169 гривень замість 2 339 гривень (50%),

Call of Duty: Vanguard (2023 рік) – 999 гривень замість 1 999 гривень (50%),

Call of Duty: Black Ops Cold War (2023 рік) – 659 гривень замість 1 999 гривень (67%),

Call of Duty: Black Ops (2010 рік) – 536 гривень замість 1 072 гривень (50%),

Call of Duty: Black Ops II (2012 рік) – 530 гривень замість 1 608 гривень (67%),

Call of Duty: Black Ops III (2015 рік) – 530 гривень замість 1 608 гривень (67%),

Call of Duty: World War II (2017 рік) – 530 гривень замість 1 608 гривень (67%).

Також під акцію потрапили й ціла низка інших ігор, серед яких найперші ігри франшизи. На них усіх доступні знижки в 67%, 50% або 25%.

До слова, реліз гри Call of Duty: Modern Warfare III запланований вже на 10 листопада 2023 року. Нині гру вже можна попередньо замовити. Її вартість – 2 449 гривень.