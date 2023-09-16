Со скидками доступны как первые игры франшизы, вроде Call of Duty или Call of Duty 2 или совсем новые Vanguard или Modern Warfare. Акция продлится до 24 сентября.

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Скидки на игры Call of Duty

Всего в рамках акции огромные скидки действуют более чем на десяток игр популярной франшизы. Среди них:

Call of Duty: Modern Warfare (Season 05) (2022 год) – 1 169 гривен вместо 2 339 гривен (50%),

Call of Duty: Vanguard (2023 год) – 999 гривен вместо 1 999 гривен (50%),

Call of Duty: Black Ops Cold War (2023) – 659 гривен вместо 1 999 гривен (67%),

Call of Duty: Black Ops (2010 год) – 536 гривен вместо 1 072 гривен (50%),

Call of Duty: Black Ops II (2012 год) – 530 гривен вместо 1 608 гривен (67%),

Call of Duty: Black Ops III (2015 год) – 530 гривен вместо 1 608 гривен (67%),

Call of Duty: World War II (2017 год) – 530 гривен вместо 1 608 гривен (67%).

Также под акцию попали и целый ряд других игр, среди которых первые игры франшизы. На них все доступны скидки в 67%, 50% или 25%.

К слову, релиз игры Call of Duty: Modern Warfare III запланировано уже на 10 ноября 2023 года. Сейчас игру можно предварительно заказать. Ее стоимость – 2 449 гривен.