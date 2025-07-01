Steam блокує деякі ігри сексуального характеру під тиском платіжних систем

Ігровий магазин Valve почав надсилати розробникам повідомлення про можливе видалення їхніх ігор, що містять відвертий сексуальний контент. Ці дії, судячи з усього, є наслідком тиску з боку платіжних систем, які погрожують припинити співпрацю з Valve, якщо компанія не посилить контроль за контентом. Ми вже бачили це раніше на прикладі Tumblr і Pornhub.

Чому Valve переглядає свою політику?

Valve і раніше мала правила щодо еротичного і порнографічного контенту, хоча відома своєю поблажливістю. Так, вона забороняла відверті зображення реальних людей, контент для дорослих без вікових позначок, зображення будь-якого насилля над дітьми, а також матеріали, що є "відверто образливими або призначеними для шокування чи огиди глядачів", пише 24 Канал з посиланням на ArsTechnica. Але цього разу все заходить іще далі.

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Хоча компанія не каже, чому змінює свої правила, вона, здається, натякнула на це у вівторковому оновленні розділу "Правила та рекомендації". Тепер там написано, що забороненим є контент, який "може порушувати правила та стандарти, встановлені платіжними системами Steam та пов’язаними картковими мережами та банками, або постачальниками інтернет-мереж". Це може означати, що ініціатива насправді походить з боку платіжних систем, тому Valve тепер муситиме дотримуватися їхніх вимог. Крім того, додається, що забороненими тепер є "певні види контенту лише для дорослих".

Але це правило виглядає дуже розпливчастим, без жодних подробиць щодо того, які з багатьох видів контенту "лише для дорослих" належать заборонених. Крім того, не називають ні платіжні системи, ні інтернет-провайдерів, про яких згадується в тексті.

Тим часом трекери SteamDB вже помітили, що публікація нового правила збігається з видаленням десятків ігор Steam, назви яких містять посилання на інцест, а також кількох секс-ігор, що містять посилання на зображення "рабів" або "в'язниць".

Деякі розробники вже висловили своє розчарування такими діями. Вони вказують на непослідовність політики Steam, яка дозволяє продаж ігор з екстремальним рівнем насильства, але водночас обмежує проєкти еротичної тематики. Творці ігор вважають: ця ситуація вкотре демонструє, як великі фінансові установи можуть впливати на контентну політику онлайн-платформ, змушуючи їх запроваджувати цензуру, навіть якщо це суперечить їхнім попереднім принципам свободи для розробників.

Що не так із платіжними системами?

Платіжні системи, через які проходять усі транзакції в Steam, мають власні правила, що забороняють обробку платежів за певні види контенту, зокрема порнографічного характеру. Щоб уникнути розриву співпраці з цими компаніями компанії мусять посилювати модерацію та застосовувати суворі правила щодо контенту. Якщо хтось не погоджується, платіжні системи просто розривають з ними співпрацю.