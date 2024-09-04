Steam відмовив інді-розробнику в розміщенні гри через абсолютно смішну причину

Інді-розробник не зміг пройти процес рецензування ремейку власної гри у Steam, оригінал якої вийшов у 2013 році, а тепер був переведений на Unreal Engine 5. Модератори сервісу відмовили в публікації проєкту. Що ж сталося?

Причини відмови

Оригінальна гра InFlux – це безтурботна головоломка, яка поєднує в собі платформер, розв'язання головоломок і чисте дзен-дослідження світу. Вона вийшла більше десяти років тому як гра, де ви керуєте невеликою кулькою, що котиться по відкритому світу. Для свого часу, варто зазначити, вона мала досить реалістичне природне середовище.

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Своєю чергою InFlux Redux – це ремейк, який виводить графіку на новий рівень, додає більше фарб до гри, оновлює фізику та впроваджує більше чудових декорацій безлюдного острова.

Однак Steam, як заявляє автор, вирішив, що ремейк не підходить для випуску окремим продуктом через його схожість з оригіналом. Джо Вінтергрін отримав відповідь, що його ремейк "здається ідентичним" грі, яку він випустив 11 років тому.

Автор проєкту написав у соцмережі X цілий тред про цю ситуацію та навіть прикріпив кілька скриншотів з порівняннями попередньої версії та нової, щоб продемонструвати зміни.

На цих прикладах можна легко помітити разючу відмінність між двома іграми. Однак модератори Steam усе одно попросили пояснити, "чому це має бути власний продукт".

Якщо порівняти сторінку InFlux у Steam з анонсом InFlux Redux у Steam, то можна помітити деякі навіть більш суттєві відмінності між ними. У Redux все покращено буквально до крайності. Це виглядає дуже видною відмовкою, враховуючи, що багато проєктів з менш очевидними змінами все ще класифікуються як "власний продукт" і вільно публікуються в магазині.